Мальорка – Реал 1:1

Голи: Мурікі, 53 – Родріго, 13

Це був дебютний поєдинок у Ла Лізі для зіркового новачка "вершкових" Кіліана Мбаппе. Він не зміг відзначитися результативною дією, а гості несподівано втратили очки на "Майорка Сон Муа", пише 24 Канал.

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Невдалий старт сезону для мадридців

Старт зустрічі видався чудовим для "королівського клубу". Вже на 13-й хвилині крученим ударом забив Родріго.

Утім, Мальорка не розгубилася та дуже гідно протистояла чинному чемпіону. Вона агресивно зустрічала іменитого суперника, налагодила гру на контратаках і перед перервою мала неймовірний шанс зрівняти рахунок, проте Тібо Куртуа відбив добивання Ведата Мурікі з метра.

Та вже на старті другої половини зустрічі гравець збірної Косово зміг досягнути свого. На 53-й хвилині він забив після чергового кутового Мальорки.

У Реала залишалося 40 хвилин, щоб здобути перемогу, але "вершкові" майже не створювали справжньої гостроти. Можна виділити хіба що два удари Мбаппе у ближній кут, які відбив Грейф, проте цього виявилося недостатньо для здобуття трьох очок.

Дивіться відеоогляд матчу Мальорка – Реал

Зазначимо, що Андрій Лунін був присутній у заявці Реала, проте весь матч провів на лаві запасних.

До слова. Реал уперше за 6 сезонів під керівництвом Карло Анчелотті не здобув перемогу у стартовому турі Ла Ліги.

Наступний поєдинок мадридський Реал проведе 25 серпня на "Сантьяго Бернабеу" проти Вальядоліда. Гра розпочнеться о 18:00.