Мальорка – Реал 1:1

Голы: Мурики, 53 – Родриго, 13

Это был дебютный поединок в Ла Лиге для звездного новичка "сливочных" Килиана Мбаппе. Он не смог отличиться результативным действием, а гости неожиданно потеряли очки на "Майорка Сон Муа", пишет 24 Канал.

Читайте также Довбик дебютировал за Рому в Серии А: как сыграл украинец

Неудачный старт сезона для мадридцев

Старт встречи выдался великолепным для "королевского клуба". Уже на 13-й минуте крученым ударом забил Родриго.

Впрочем, Мальорка не растерялась и очень достойно противостояла действующему чемпиону. Она агрессивно встречала именитого соперника, наладила игру на контратаках и перед перерывом имела невероятный шанс сравнять счет, однако Тибо Куртуа отразил добивание Ведата Мурики с метра.

Но уже на старте второй половины встречи игрок сборной Косово смог достичь своего. На 53-й минуте он забил после очередного углового Мальорки.

У Реала оставалось 40 минут, чтобы одержать победу, но "сливочные" почти не создавали настоящей остроты. Можно выделить разве что два удара Мбаппе в ближний угол, которые отразил Грейф, однако этого оказалось недостаточно для завоевания трех очков.

Смотрите видеообзор матча Мальорка – Реал

Отметим, что Андрей Лунин присутствовал в заявке Реала, однако весь матч провел на скамейке запасных.

К слову. Реал впервые за 6 сезонов под руководством Карло Анчелотти не одержал победу в стартовом туре Ла Лиги.

Следующий поединок мадридский Реал проведет 25 августа на "Сантьяго Бернабеу" против Вальядолида. Игра начнется в 18:00.