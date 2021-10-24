Маліновський завдяки казковому голу став найкращим гравцем у матчі Аталанти

Руслан Маліновський вчергове у сезоні вийшов у стартовому складі італійської Аталанти. Українець провів відмінний матч за Аталанту в чемпіонаті Італії проти Удінезе.

Маліновський – найкращий гравець матчу

Маліновський отримав найвищу оцінку серед усіх гравців матчу 9-го туру Аталанта – Удінезе. Гра завершилася нічиєю 1:1.

Як це було Маліновський забив потужним ударом за Аталанту в чемпіонаті Італії: відео

За матч проти Удінезе український футболіст отримав 7,6 бала.

28-річний Маліновський вийшов у стартовому складі Аталанти й провів на полі 86 хвилин. На рахунку Руслана єдиний гол Аталанти в матчі.

Маліновський завдав три удари по воротах суперника та віддав 44 паси з точністю 61%. Також українець здійснив одну вдалу спробу дриблінгу.



Оцінки гравців у матчі Аталанта – Удінезе / Скриншот

Статистика Маліновського у сезоні