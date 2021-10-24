Маліновський завдяки казковому голу став найкращим гравцем у матчі Аталанти
Джерело:Whoscored
Руслан Маліновський вчергове у сезоні вийшов у стартовому складі італійської Аталанти. Українець провів відмінний матч за Аталанту в чемпіонаті Італії проти Удінезе.
Маліновський – найкращий гравець матчу
Маліновський отримав найвищу оцінку серед усіх гравців матчу 9-го туру Аталанта – Удінезе. Гра завершилася нічиєю 1:1.
Як це було Маліновський забив потужним ударом за Аталанту в чемпіонаті Італії: відео
За матч проти Удінезе український футболіст отримав 7,6 бала.
28-річний Маліновський вийшов у стартовому складі Аталанти й провів на полі 86 хвилин. На рахунку Руслана єдиний гол Аталанти в матчі.
Маліновський завдав три удари по воротах суперника та віддав 44 паси з точністю 61%. Також українець здійснив одну вдалу спробу дриблінгу.
Оцінки гравців у матчі Аталанта – Удінезе / Скриншот
Статистика Маліновського у сезоні
- У сезоні-2021/2022 Маліновський відіграв 12 матчів за Аталанту – 9 у Серії А та 3 – у Лізі чемпіонів.
- Тільки у трьох поєдинках сезону Руслан не виходив у стартовому складі Аталанти.
- Очікується, що наставник збірної України Олександр Петраков викличе Маліновського у команду на ключовий матч відбору ЧС-2022.
- Україна 16 листопада зіграє проти Боснії та Герцеговини.