Маліновський вже разом зі збірної України уболівав за Зінченка у чемпіонській грі МанСіті

Збірна України продовжує готуватись до гри проти Шотландії. У Словенію до розташування національної команди прибув Руслан Маліновський.

З Маліновським уболівали за Зінченка

Все більше легіонерів прибуває до розташування української збірної. Цього разу після останнього туру у Серії А до команди доєднався півзахисник Аталанти Руслан Маліновський.

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Футболіст вже розпочав тренування у загальній групі та готується з командою до гри плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії.

Але не тренуваннями єдиними. Підопічні Олександра Петракова поєднували роботу разом із переглядом матчу Манчестер Сіті – Астон Вілла. Саме у цьому поєдинку вирішувалась доля чемпіонства в АПЛ. Усі хлопці разом уболівали за свого партнера по збірній Олександра Зінченка, який здобув свій четвертий чемпіонський титул із МанСіті за останні 5 років в Англії.

Манчестер Сіті після камбеку з 2:0 став чемпіоном англійської ліги (2:3).

У матчі проти Астон Вілли Зінченко відіграв другий тайм, у якому віддав гольовий пас на Родрі у другому голі Манчестер Сіті. Олександр красиво з прапором України та сльозами на очах відсвяткував чемпіонство.

Це чемпіонство стало для збірної вже четвертим. До цього чемпіонський трофей ліги над головою підіймали Олександр Зубков (Ференцварош), Андрій Лунін (Реал) та Едуард Соболь (Брюгге).

До слова, успіхи Маліновського у клубі не такі вражаючі, як у Зінченка. Аталанта за підсумками сезону не пробилась у єврокубки, посівши лише 8-ме місце у турнірній таблиці Серії А. Команда за 38 турів здобула 58 очок, поступившись сьомій Фіорентині, яка зіграє у відборі Ліги конференції, лише трьома балами.

Як Маліновський зіграв у сезоні, що минув

29-річний атакувальний півзахисник із України провів за Аталанту 41 матч, у яких наколотив 10 голів та зробив 7 результативних передач.

Загалом провів на футбольному полі 2313 хвилин.

Тепер після закінчення сезону в АПЛ до команди приєднаються Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко.

Вже 1 червня збірна України зіграє у Глазго проти Шотландії у рамках плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. У разі перемоги українці зіграють у фінальній зустрічі проти Уельсу (5 червня), де визначиться щасливчик путівки у Катар.