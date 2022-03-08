Маліновський став найкращим гравцем лютого у Серії А: відео потужного удару українця
Джерело:твітер Серії А
Півзахисника національної команди Руслана Маліновського визнали найкращим гравцем лютого у чемпіонаті Італії. Також відзначили гол українця у ворота Ювентуса.
Маліновський доєднався до команди Аталанти на початку лютого. До того гравець пропускав матчі через позитивний тест на коронавірус та дискваліфікацію.
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У лютому українець зіграв в усіх чотирьох поєдинках Серії А. Руслан лише одного разу відзначився голом у чемпіонаті Італії.
У матчі проти Ювентуса Маліновський забив ударом з дальньої відстані.
У підсумку цей гол визнали найкращим у лютому. До того ж українця визнали найкращим футболістом у Серії А в цьому місяці.
Для Маліновського це вже друга нагорода у Серії А. Востаннє його нагородили премією найкращого грався у травні 2021-го.
У лютому Руслан також відзначився дублем у поєдинку Ліги Європи проти Олімпіакоса.
Відео удару
До слова. У чемпіонаті Італії Маліновський відзначився шістьмома голами і віддав два асисти. Ще три м'ячі українець забив у єврокубках.