Маліновський доєднався до команди Аталанти на початку лютого. До того гравець пропускав матчі через позитивний тест на коронавірус та дискваліфікацію.

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У лютому українець зіграв в усіх чотирьох поєдинках Серії А. Руслан лише одного разу відзначився голом у чемпіонаті Італії.

У матчі проти Ювентуса Маліновський забив ударом з дальньої відстані.

У підсумку цей гол визнали найкращим у лютому. До того ж українця визнали найкращим футболістом у Серії А в цьому місяці.

Для Маліновського це вже друга нагорода у Серії А. Востаннє його нагородили премією найкращого грався у травні 2021-го.

У лютому Руслан також відзначився дублем у поєдинку Ліги Європи проти Олімпіакоса.

Відео удару

До слова. У чемпіонаті Італії Маліновський відзначився шістьмома голами і віддав два асисти. Ще три м'ячі українець забив у єврокубках.