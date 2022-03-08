Малиновский присоединился к команде Аталанты в начале февраля. До этого игрок пропускал матчи из-за положительного теста на коронавирус и дисквалификацию.
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В феврале украинец сыграл во всех четырех поединках Серии А. Руслан только однажды отличился голом в чемпионате Италии.
В матче против Ювентуса Малиновский забил ударом с дальней дистанции.
В итоге этот гол сочли лучшим в феврале. К тому же, украинца признали лучшим футболистом в Серии А в этом месяце.
Для Малиновского это уже вторая награда в Серии А. В последний раз его наградили премией лучшего в мае 2021-го.
В феврале Руслан отметился дублем в поединке Лиги Европы против Олимпиакоса.
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