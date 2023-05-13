Марсель викупить в Аталанти контракт Маліновського: на який термін можуть підписати нову угоду
Джерело:Foot sur 7
Руслан Маліновський чудово проявляє себе у футболці Марселя. Французький клуб викупить контракт українського футболіста в італійської Аталанти.
Руслан Маліновський не повернеться у Серію А та продовжить свої виступи у Франції. Марсель підпише повноцінний контракт із українським півзахисником, адже була дотримана головна умова оренди.
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Переконав французів
"Провансальці" зберегли прописку у Лізі 1 та ще й зробила це дуже переконливо. Після 24-х турів Марсель йде на третьому місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 70 балів. Команда Ігоря Тудора до останнього бореться за чемпіонство. Однак втілити це в реальність буде дуже складно. До лідера сезону ПСЖ відставання в 11 балів. Але Марсель ще не провів свою гру цього туру.
Нагадаємо, що французький клуб орендував українця до кінця сезону-2022/2023 з правом обов'язкового викупу.
Ще раніше була подібна інформація щодо дострокової активації цієї опції французами. Адже українець повністю задовольнив усі потреби французького гранда.
Повідомляється, що Маліновський укладе контракт із Марселем на 3 роки – до літа 2026-го.
- До майбутнього поєдинку Маліновський провів за "провансальців" 19 зустрічей, у яких забив 2 голи. Головний тренер команди Ігор Тудор не перестає захоплюватись футбольними якостями Руслана.
- Відзначимо, що Руслан входить у топ-5 найбільш високооплачуваних гравців французького клубу. Маліновський заробляє на рік 4,2 мільйона євро.