Маліновський шокував фанатів раптовою зміною іміджу: кумедне фото

3 лютого 2022 , 07:50
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Джерело:

твітер Руслана Маліновського

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський приміряв новий образ. Гравець збірної України використав для цього маску в інстаграмі, і в нього з'явилися вуса.

Футболіст "відростив" вуса та поділився відповідною фотографією у своєму твітері.

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"Доброго ранку, Бергамо. Готовий до нового випуску журналу Panini", – підписав знімок хавбек.

Підписники почали жартувати над Маліновським. Дехто порівняв українського хавбека з відомим музикантом Фредді Мерк'юрі. Руслан же натякнув на свою подібність із відомим ексфутболістом Руудом Гуллітом.

Що відомо про Маліновського зараз

  • Маліновський пропустив дві останні ігри Аталанти в Серії А проти Інтера та Лаціо.
  • Раніше повідомлялося, що через відсутність вакцини 28-річний український хавбек не зможе виходити на поле. У поточному сезоні на рахунку Маліновського 23 гри, в яких українець відзначився шістьма голами та двома асистами.
  • На даний момент Аталанта посідає четверте місце у турнірній таблиці Серії А, набравши 43 очки у 22 матчах.
Автор: Юрій Семенюк