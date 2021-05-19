Маліновський потрапив у топ-3 найкращих асистентів Європи

Руслан Маліновський став лідером Аталанти у другій частині сезону. Український півзахисник потрапив у трійку найкращих гравців Європи за кількістю гольових передач за 90 хвилин.

Маліновський – у рейтингах найкращих гравців Європи

Руслан Маліновський вперше потрапив у трійку лідерів такого цікавого рейтингу. Лідер збірної України поступився лише російському півзахиснику Олександру Головіну з Монако (0.82) та нападнику Баварії Томасу Мюллеру (0.62).

Оце так Серія А вкрала чистий асист у Маліновського

Маліновський у середньому за матч робить 0.6 асиста. У цьому сезоні за Аталанту футболіст зіграв 41 матч, у яких забив 9 голів та віддав 12 асистів. До завершення сезону-2020/2021 бергамівцям залишилось провести два поєдинки. Вже 19 травня на клуб чекає фінал Кубка Італії проти Ювентуса. А вже 23 травня команда українця зіграє проти Мілана у Серії А.

Головін провів у футболці Монако 24 зустрічі, у яких відзначився 6 м'ячами та 9 гольовими передачами. Мюллер виходив на футбольне поле у футболці Баварії 48 разів у сезоні. Томас 15 разів засмучував голкіперів суперників та зробив 24 асисти.



Найкращі асистенти Європи / Скриншот із The Analyst

Також Руслан ділить високе 5 місце у списку найкращих футболістів Європи за кількістю створених гольових моментів за 90 хвилин. Тут середній показник атакувального півзахисника склав 1.1. Такі ж цифри у гравця Айнтрахта Філіпа Костіча. Більше гольових моментів створюють лише Джек Гріліш (Астон Вілла), Кінгслі Коман (Баварія), Неймар (ПСЖ) і Усман Дембеле (Барселона).



Найкращі гравці Європи за кількістю створених моментів за матч / Скриншот із The Analyst