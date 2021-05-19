Малиновский – в рейтингах лучших игроков Европы

Руслан Малиновский впервые попал в тройку лидеров такого интересного рейтинга. Лидер сборной Украины уступил лишь российскому полузащитнику Александру Головину с Монако (0.82) и нападающему Баварии Томасу Мюллеру (0.62).

Вот так Серия А украла чистый ассист у Малиновского

Малиновский в среднем за матч делает 0.6 ассист. В этом сезоне за Аталанту футболист сыграл 41 матч, в которых забил 9 голов и отдал 12 ассистов. До конца сезона-2020/2021 бергамовцам осталось провести два поединка. Уже 19 мая на клуб ждет финал Кубка Италии против Ювентуса. А уже 23 мая команда украинца сыграет против Милана в Серии А.

Головин провел в футболке Монако 24 встречи, в которых отличился 6 мячами и 9 голевыми передачами. Мюллер выходил на футбольное поле в футболке Баварии 48 раз в сезоне. Томас 15 раз огорчал голкиперов соперников и сделал 24 ассиста.



Лучшие ассистенты Европы / Скриншот с The Analyst

Также Руслан делит высокое 5 место в списке лучших футболистов Европы по количеству созданных голевых моментов за 90 минут. Здесь средний показатель атакующего полузащитника составил 1.1. Такие же цифры у игрока Айнтрахта Филиппа Костича. Больше голевых моментов создают только Джек Грилиш (Астон Вилла), Кингсли Коман (Бавария), Неймар (ПСЖ) и Усман Дембеле (Барселона).



Лучшие игроки Европы по количеству созданных моментов за матч / Скриншот с The Analyst