Маліновський потрапив у команду тижня Серії А

Джерело:24 канал
Руслан Маліновський не лише є одним із лідерів збірної України, а й одним із найкращих у складі Аталанти. Чудову гру півзахисника не змогли обійти осторонь у Серії А.
Український легіонер Аталанти потрапив у команду тижня 29 туру Серії А за версією SofaScore. Руслан Маліновський отримав оцінку 8.4.
Цікаво Маліновський у кроці від перемоги за звання найкращого гравця Аталанти
Ця оцінка стала третьої найвищою серед топ-11 найкращих гравців. Вище поставили лише його одноклубнику Луїсу Муріелю (8.7) та нападнику Лоренцо Інсіньє з Наполі (9.2).
Потрапляння у символічну збірну тижня футболіст збірної України заробив після фантастичної зустрічі з Удінезе. Маліновський відзначився двома асистами, які дозволили Аталанті вирвати перемогу у суперника з рахунком 3:2.
Команда тижня Серії А / Скриншот з SofaScore