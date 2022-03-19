Маліновський несподівано пропустить матч Серії А: відома причина
19 березня 2022 , 21:30Читать новость на русском
Джерело:Pazzi Da Fanta
Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський буде змушений пропустити зустріч Серії А з Болоньєю через гастроентерит.
Маліновський команді не помічник
В українця проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Через це його замінили в матчі з Баєром (1:0) 17 березня.
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Тренеру Джан П'єро Гасперіні також доведеться обійтися без травмованого Рафаеля Толої та дискваліфікованого Давида Дзаппакости.
- Додамо, що поєдинок Болонья – Аталанта відбудеться у неділю, 20 березня, і розпочнеться о 21:45 за київським часом.
- Цього сезону футболіст забив 10 голів та віддав 4 гольові передачі в 33 матчах.