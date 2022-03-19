Маліновський команді не помічник

В українця проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Через це його замінили в матчі з Баєром (1:0) 17 березня.

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Тренеру Джан П'єро Гасперіні також доведеться обійтися без травмованого Рафаеля Толої та дискваліфікованого Давида Дзаппакости.