Малиновский команде не помощник

У украинца проблемы с желудочно-кишечным трактом. Из-за этого его заменили в матче с Байером (1:0) 17 марта.

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Тренеру Джан Пьеро Гасперини также придется обойтись без травмированного Рафаэля Толои и дисквалифицированного Давида Дзаппакости.