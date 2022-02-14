Маліновський – найкращий бомбардир Серії А за голами з-за меж штрафного
Джерело:твітер Squawka Football
Руслан Маліновський допоміг Аталанті взяти одне очко у матчі проти Ювентуса. Півзахисник очолив унікальний бомбардирський рейтинг.
Чергова відзнака Маліновського
Футболіст Аталанти відзначився неймовірним голом зі штрафного. Руслан Маліновський засмутив голкіпера Ювентуса близько з 30 метрів, який здивував навіть суперника.
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Українець очолив унікальний гольовий рейтинг чемпіонаті Італії. Жоден із футболістів, які грають у Серії А, не забивав більше голів за Маліновського з-за меж штрафного майданчика суперника.
У сезоні-2021/2022 Руслан відзначився 7 голами у футболці Аталанти. Одного разу забив у Лізі чемпіонів та 6 м'ячів у італійському чемпіонаті. загалом відіграв за клуб із Бергамо 26 матчів в усіх турнірах.
З якиХ позицій забивав Маліновський / Фото з твітеру Squawka Football
Кому забивав Маліновський
- Вільярреалу у Лізі чемпіонів
- Інтеру, двічі Удінезе, Спеції, Наполі, Ювентусу у Серії А