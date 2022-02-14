Тренер Ювентуса про гол українця

16 хвилин знадобилось українцю, щоб записати своє прізвище на табло. На 60-й хвилині Руслан Маліновський вийшов на заміну, а вже на 76-й розмочив нулі на табло.

Як це було Маліновський забив Ювентусу шаленим ударом зі штрафного: відео гарматного удару українця

Півзахисник відзначився розкішним голом зі штрафного. На жаль, такий м'яч не приніс Аталанті перемогу, яка втратила звитягу у компенсований арбітром час (1:1). Після мирової Маліновський отримав порцію похвали від суперника.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Алегрі розповів, що Руслан добре виконав стандарт та забив неймовірний гол.

Де Лігт: Не думав, що Руслан зможе забити з такої дистанції

Також залишився під враженням від м'яча українця Маттейс де Лігт. Захисник туринського клубу навіть не думав, що Руслану вдасться прошити сітку воріт його команди з такої далекої відстані.

Після поєдинку де Лігт навіть запитав українця, як йому вдалось забити з такої дистанції.

Я припускав, що він не зможе забити звідти! Я навіть запитав у Маліновського після матчу, мовляв, як ти потрапив і забив із 30 метрів. Не думав, що Руслан зможе забити з такої дистанції,

– сказав оборонець.

Цікаво. Маліновський забив свій 7-й м'яч у 26-ти матчах за Аталанту. Також у його активі 2 асисти.