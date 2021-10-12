Маліновський у міні-відпустці дав інтерв'ю італійською мовою: відео
12 жовтня 2021 , 20:56Читать новость на русском
Джерело:Sport.ua
Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський дав інтерв'ю італійською мовою. Наразі у футболіста невеличка відпустка у зв'язку з матчами збірних.
Руслан непогано говорить італійською мовою і має хороше взаєморозуміння з партнерами по команді.
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Що відомо про Маліновського
У поточному сезоні Серії A Маліновський зіграв 7 матчів та забив 1 гол. Однак до складу збірної України Руслан не був викликаний.
У вересні 28-річний українець зіграв у 4 матчах Аталанти в Серії А. В активі Маліновського результативна передача у грі проти Сассуоло та красивий гол у поєдинку з Інтером.
Відео інтерв'ю Руслана Маліновського італійською мовою