Руслан непогано говорить італійською мовою і має хороше взаєморозуміння з партнерами по команді.

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Що відомо про Маліновського

У поточному сезоні Серії A Маліновський зіграв 7 матчів та забив 1 гол. Однак до складу збірної України Руслан не був викликаний.

У вересні 28-річний українець зіграв у 4 матчах Аталанти в Серії А. В активі Маліновського результативна передача у грі проти Сассуоло та красивий гол у поєдинку з Інтером.

Відео інтерв'ю Руслана Маліновського італійською мовою