Маліновський більярдним ударом відзначився у воротах Вірменії: відео голу

Збірна України грає проти Вірменії у Лізі націй-2022/2023. Руслан Маліновський відкрив рахунок у матчі.

Розмочив нулі на табло

Лише у другому таймі збірній Україні вдалось розмочити нулі на табло. Руслан Маліновський став автором першого голу у зустрічі, пише 24 канал.

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Півзахисник Аталанти став адресатом передачі від Караваєва. Яремчук дотепно пропустив м'яч на Руслана. Маліновський прицільним ударом у кут воріт прошив сітку володінь Вірменії. Якщо відкривати рахунок, то тільки так.

Україна повела у рахунку 1:0.

До цього Маліновський у першому та другому таймах розряджав свою ліву гармату. Але у двох випадках м'яч летів над поперечиною.

Відео голу Маліновського