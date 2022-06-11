Размочил нули на табло

Только во втором тайме сборной Украины удалось размочить нули на табло. Руслан Малиновский стал автором первого гола во встрече, пишет 24 канал.

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Полузащитник Аталанты стал адресатом передачи от Караваева. Яремчук остроумно пропустил мяч на Руслана. Малиновский прицельным ударом в угол ворот прошил сетку владений Армении. Если открывать счёт, то только так.

Украина повела в счете 1:0.

До этого Малиновский в первом и втором таймах разряжал свое левое орудие. Но в двух случаях мяч летел над перекладиной.

Видео гола Малиновского