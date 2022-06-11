Кращого виконання просто немає

Спершу глядачі, які зібрались на трибунах "ЛСК" у польському Лодзі, послухали гімн Вірменії. Український гімн ж виконувала маленька дівчинка Амелія Анісович, пише 24 канал.

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Юна киянка стала відома після того, як заспівала у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну у бомбосховищі, де разом із родиною ховалась від ракет та обстрілів.

Амелія стала справжньою маленькою зірочкою, яка виступала на багатьох європейських сценах. Киянка брала участь у благодійних заходах на підтримку України.

Дівчинка вийшла на футбольне поле в українському вишитому одязі та з віночком на волоссі. Дуже чуттєве виконання Амелії не залишило нікого байдужим. Зворушливості атмосфері додали футболісти, які обійнялись, та уболівальники, які на фоні потужно заспівали гімн.

У таких моментах відчувається незламність українського народу.

Амелія мило виконала гімн України: дивіться відео