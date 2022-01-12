Маленький стероїдний боксер, – Ф'юрі запідозрив Усика в махінаціях
Джерело:твітер Тайсона Ф'юрі
Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) виклав емоційне відео, в якому назвав Олександра Усика (19-0, 13 КО) "маленьким стероїдним боксером", а також зажадав від нього принести чемпіонські пояси.
Пройшовся Ф'юрі і по своєму співвітчизнику Ентоні Джошуа, звинувативши його в безвільній поразці українцю.
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Тайсон досі не може повірити, що Джошуа ось так узяв і віддав Україні всі пояси, здобуті ним раніше тяжкою працею.
"Гей Джей, ти безглуздий. З'явився маленький стероїдний боксер із середньої ваги і забрав усі твої пояси. Але зараз за нього візьметься справжній британський важкий бомбардувальник і поверне титули в Англію. Ви просто безглузді увальні, поверніть ці пояси мені, Циганському королю!" – заявив Ф'юрі.
Усик може побитися з Ф'юрі
- Усик і Ф'юрі на двох утримують всі основні чемпіонські титули у важкій вазі. Олександр володіє поясами WBO, WBA, IBF після того, як переміг Джошуа.
- У Тайсона тільки титул WBC, який вважається найбільш престижним. Британець захистив пояс, нокаутувавши Деонтея Уайлдера.
- Обидва боксери повинні провести обов'язкові поєдинки: Усика чекає реванш з Джошуа, а Тайсона – зустріч з офіційним претендентом Ділліаном Уайтом.
- Поки Ф'юрі не спішить домовлятися про зустріч з Уайтом. Натомість Джошуа може відмовитися від реваншу та дозволити Усику зустрітися з Ф'юрі.