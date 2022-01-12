Маленький стероїдний боксер, – Ф'юрі запідозрив Усика в махінаціях

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) виклав емоційне відео, в якому назвав Олександра Усика (19-0, 13 КО) "маленьким стероїдним боксером", а також зажадав від нього принести чемпіонські пояси.

Пройшовся Ф'юрі і по своєму співвітчизнику Ентоні Джошуа, звинувативши його в безвільній поразці українцю.

Дивіться також Бій Усик – Ф'юрі найбільш очікуваний у 2022 році

Тайсон досі не може повірити, що Джошуа ось так узяв і віддав Україні всі пояси, здобуті ним раніше тяжкою працею.

"Гей Джей, ти безглуздий. З'явився маленький стероїдний боксер із середньої ваги і забрав усі твої пояси. Але зараз за нього візьметься справжній британський важкий бомбардувальник і поверне титули в Англію. Ви просто безглузді увальні, поверніть ці пояси мені, Циганському королю!" – заявив Ф'юрі.

Усик може побитися з Ф'юрі