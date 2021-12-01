Маленькі забіяки: у США шкільні команди влаштували бійку після матчу – відео гарячої сутички

Найкраща баскетбольна ліга світу НБА відома своїми бійками, коли сутички між гравцями ледь не доходили до перестрілок. Не краща ситуація на рівні шкільних команд, де також у бій ідуть кулаки.

Жорстока бійка школярів

У США відбувся баскетбольний матч шкільних команд Невади та Карлайла, який завершився з рахунком 72:47. Після закінчення гри сталася бійка.

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Складалося враження, що команда Карлайла змирилася з поразкою, коли гравці Невади наче й не зловтішалися. Школярі обмінювалися рукостисканнями.

І тут один з гравців школи Карлайла завдав два удари супернику з Невади. Спершу він пробив у живіт, після чого по обличчю. У боксі це ідеальна робота по поверхах. Натомість серед школярів – нечувана жорстокість!

Від отриманих ударів баскетболіст школи Невади впав на паркет. Партнери вступилися за потерпілого й повалила провокатора. Чим завершилася бійка – наразі невідомо. Відео перервалося. Можливо, автору також дісталося…

Дивіться відео бійки у США