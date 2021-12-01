Маленькі забіяки: у США шкільні команди влаштували бійку після матчу – відео гарячої сутички
Джерело:твітер Trackhound
Найкраща баскетбольна ліга світу НБА відома своїми бійками, коли сутички між гравцями ледь не доходили до перестрілок. Не краща ситуація на рівні шкільних команд, де також у бій ідуть кулаки.
Жорстока бійка школярів
У США відбувся баскетбольний матч шкільних команд Невади та Карлайла, який завершився з рахунком 72:47. Після закінчення гри сталася бійка.
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Складалося враження, що команда Карлайла змирилася з поразкою, коли гравці Невади наче й не зловтішалися. Школярі обмінювалися рукостисканнями.
І тут один з гравців школи Карлайла завдав два удари супернику з Невади. Спершу він пробив у живіт, після чого по обличчю. У боксі це ідеальна робота по поверхах. Натомість серед школярів – нечувана жорстокість!
Від отриманих ударів баскетболіст школи Невади впав на паркет. Партнери вступилися за потерпілого й повалила провокатора. Чим завершилася бійка – наразі невідомо. Відео перервалося. Можливо, автору також дісталося…
Дивіться відео бійки у США
- Нещодавно сайт 24 каналу писав про бійку у матчі НБА між Ютою та Індіаною. На майданчику зав'язалася сутичка за участю гравців обох команд. Авторами бійки стали Руді Гобер та Майлз Тернер.
- Ледь не закінчився масовою бійкою матч між командами Детройт Пістонс та Лос-Анджелес Лейкерс. Причиною гарячої ситуації на паркеті став удар лідера гостей ЛеБрона Джеймса в обличчя Айзеї Стюарду.
- У листопаді сталася сутичка під час матчу між Денвером та Маямі. Після поштовху в спину від Ніколи Йокіча, Маркіф Морріс лише за допомогою медиків зумів покинути майданчик. Учасників бійки жорстко покарали.