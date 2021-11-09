Морріс грубо сфолив проти Йокіча в центрі поля, коли у того був м'яч. Баскетболіст Маямі не намагався відібрати м'яч чи заблокувати пас, а просто влетів в суперника.

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Йокічу це не дуже сподобалося, і він одразу влетів в спину Моррісу. Від удару баскетболіст одразу опинився на паркеті.

До місця сутички одразу збіглися решта баскетболістів, тож там розпочалася штовханина. Гра була зупинена.

Йокіч та Морріс отримали по неспортивному фолу другого ступеня та були вилучені з майданчика. Технічний фол отримав і ще один баскетболіст Маямі Джиммі Батлер.

Самостійно покинути майданчик Морріс не зумів – його винесли на ношах. Хоча згодом він самостійно покинув роздягалку команди. Однак у клубі заявили, що в нього можливе ушкодження спини.

"Це був безглуздий вчинок. Я жалкую. Так, проти мене зіграли брудно, я мав захистити себе. Але реагувати так було не можна. Мені соромно, це правда. Все трапилося на емоціях", – заявив після гри Йокіч.