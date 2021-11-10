Що стало причиною конфлікту

В четверті чверті матчу між Денвер Наггетс та Маямі Хіт гравець гостей Маркіф Морріс грубо зіграв проти Ніколи Йокіча в центрі майданчика, коли той був з м'ячем. Він просто влетів в суперника, навіть не намагаючись заблокувати пас чи перехопити м'яч.

Йокічу такий вчинок не надто сподобався, і він одразу влетів плечем у спину суперника, від чого Морріс одразу опинився на підлозі. На майданчику розпочалася сутичка, найбільш активним учасником якої став ще один гравець Маямі Джиммі Батлер.

Щодо Морріса, той він покинув майданчик на ношах з підозрою на травму шиї.

Детальніше Баскетболісти НБА влаштували бійку на майданчику, одного з них винесли на ношах: відео

Обоє гравців за цю сутичку отримали неспортивний фол другого ступеня та одразу були видалені з майданчика.

Покарання від НБА

В НБА доволі швидко покарали баскетболістів за цю сутичку

Нікола Йокіч відсторонений на один матч НБА.

Маркіф Морріс оштрафований на 50 тисяч доларів.

Джиммі Батлер оштрафований на 30 тисяч доларів.

Попри те, що Йокіч не отримав грошового штрафу від Ліги, він фінансово втратить найбільше серед всіх. Все через те, що через пропущений наступний матч проти Індіани через дискваліфікацію, йому не виплатять 210417 доларів зарплати.