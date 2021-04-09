Самовпевнена заява Лопеса

Теофімо Лопес не зраджує своїм принципам та впевнений у перемозі над Джорджем Камбососом. Австралієць не стане на шляху 23-річного кривдника Василя Ломаченка.

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Камбосос – обов'язковий претендент по лінії IBF. Тому Теофімо повинен захистити титул у бою проти Джорджа. Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі зробив гучну обіцянку про нокаут, який буде у перші шість раундів.

Камбосос встав на моєму шляху і не хоче йти. Тепер я повинен просто вийти на ринг і нокаутувати його. Подивимося, як складеться цей бій. Але я запевняю, цей поєдинок триватиме максимум шість раундів,

– заявив чемпіон світу.

Лопес не применшує заслуг свого майбутнього суперника. Американець вже чекає, що зможе показати на ринзі Джордж.

Лопес та Камбосос вийдуть на ринг 5 червня у Маямі (США).