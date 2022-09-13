Заробляв криваві гроші у росії: ексгравець збірної України Калініченко очолив клуб в Естонії
Джерело:сайт Левадії
Колишній футболіст збірної України Максим Калініченко відновив тренерську кар'єру. Українець очолив естонську Левадію.
Несподіваний вибір
Український спеціаліст прийняв команду по ходу чемпіонату Естонії. До закінчення сезону Левадії залишилось зіграти 8 матчів.
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Максим Калініченко та Левадія уклали контракт до кінця 2023 року, але ще є опція пролонгації угоди на два роки. Це перший досвід Калініченка на посаді головного тренера, якщо не враховувати роботу на цьому посту у другій команді харківського Металіста.
Вже 18 вересня Калініченко дебютує у тренерському кріслі одного з лідерів сезону в Естонії. Левадія прийматиме вдома Курессааре.
Левадія після 28 турів йде на другому місці у турнірній таблиці чемпіонату, поступаючись 10 очками Флорі. Клуб українського тренера набрав 68 пунктів.
Нагадаємо, що після 24 лютого Калініченко покинув росію.
Тренерська кар'єра Максима Калініченка
- Перший досвід здобув у 2015-му в другій команді Металіста, де був асистентом головного тренера Олександра Призетка. Також очолював цю харківську команду.
- Наприкінці 2017-го став помічником наставника у житомирському Поліссі. Разом із Денисом Лактіоновим попрацював у московській родині, куди поїхали заробляти "криваві гроші", поки в Україні вбивали мирних українців на Донбасі. У ворожому чемпіонаті пробули з 1-го липня 2019-го до кінця 2020-го року.
- У перший день 2021 року став асистентом тренера у латвійській Ризі, де пробув до кінця травня того ж року.
- Відтоді не очолював більше жоден клуб.