Циганик: Калініченко має дуже чітку проукраїнську позицію

Вже у другий день війни журналіст Ігор Циганик сконтактувався з Максимом Калініченком, який проживав до 24 лютого у ворожій країні. За словами представника ЗМІ, колишній футболіст збірної України заявив, що не хоче мати нічого спільного з країною, яка вбиває його земляків.

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Начебто Калініченко виїхав за кордон, але журналіст не називає точного місця перебування експівзахисника. Після виїзду з Росії колишній гравець попрямував у Польщу, де зупинився у свого друга Войцеха Ковалевського. Але згодом переїхав в інше місце.

Максим Калініченко не живе у Москві. На другий день війни ми з ним зідзвонилися, поговорили, і він сказав, що збирається їхати з Москви, бо там йому залишатися небезпечно. Та й взагалі він не хоче мати нічого спільного з цією країною. Наскільки я розумію, зараз він за кордоном. Має дуже чітку проукраїнську позицію. Він взагалі не хоче бути пов'язаний із Росією. Зараз він знаходиться за її межами,

– розповів Циганик.

Відзначимо, що ще досі у країні-окупанта працюють вже колишні гравці збірної України Іван Ордець та Анатолій Тимощук. Останній нещодавно виліз на святкуванні Зеніта, який став чемпіоном. Тимощук радів "золоту", коли у його рідній Україні над головами людей літають ракети.

Що відомо про Максима Калініченка