Ударом зі спини: британський боксер скандально нокаутував суперника – відео

Британський боксер Максі Г'юз добув скандальну перемогу над ірландцем Полом Гайлендом. У восьмому раунді Г'юз завдав болючого удару в корпус і Гайленд схопився за живіт.

Рефері на секунду зупинив бій після того, як Г'юз завдав супернику удар по корпусу, але слідом показав, що потрібно продовжувати.

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Гайленд же розвернувся до суперника спиною, думаючи, що рефері зарахував нокдаун, і пішов у свій кут. В цей час ззаду до нього підбіг Г'юз і завдав удару по голові.

Ошелешений Гайленд звалився на канвас, а рефері відрахував до 10 і зупинив бій.

Відео скандального нокауту