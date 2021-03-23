Макс Кілман побував в Україні, щоб отримати громадянство, – ЗМІ

Англійський захисник Макс Кілман вже був в Україні. Сюди він прибув, щоб вирішити питання отримання українського громадянства.

Макс Кілман, який виступає за англійський Вулверхемптон, має британське громадянство. І для виступів за збірну України йому треба отримати громадянство України. Саме для цього він і прибув в Україну.

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Він також мав мати зустрічі з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком та президентом Української асоціації футболу. Вони мали обговорити перспективи Кілмана в збірній України.

Чи відбулася така зустрічі – невідомо. Але у вівторок, 23 березня, Шевченко розповів, що з можливим викликом Кілмана виникли труднощі. Все через те, що він виступав за збірну Англії з футзалу. Загалом за цю збірну він зіграв 25 матчів, вісім з яких – офіційні.

УАФ направили запит до ФІФА, щоб отримати офіційне роз'яснення щодо цієї ситуації. До цього часу Кілман, навіть якщо і отримає українське громадянство, не зможе виступати за збірну України.

Варто додати, що тренерський штаб збірної України розглядав варіант включення Кілмана до заявки на березневі матчі. Але перший матч він точно пропустить – 24 березня Україна зіграє проти Франції на виїзді.

Та якщо Україна отримає позитивну відповідь від ФІФА, то Кілман зможе зіграти вже у Києві 28 березня (проти Фінляндії) чи 31 березня (проти Казахстану). В іншому випадку йому доведеться чекати аж до травня, коли "синьо-жовті" проведуть товариські матчі напередодні Євро-2020.