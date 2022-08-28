Ферстаппен феєрично виграв Гран-Прі Бельгії, стартувавши з 14 місця

Пілот Ред Булл зумів здійснити прорив після провалу у кваліфікації і виграти дев'ятий етап в сезоні. Голландець ще більше наблизився до захисту титулу.

Сьогодні, 28 серпня, пройшов черговий етап Формули-1. У Бельгії визначився новий переможець, котрим став чинний чемпіон серії, пише 24 канал.

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Божевільний прорив вдався Максу Ферстаппену. Пілот Ред Булла стартував аж з 14-ої позиції, але вже за підсумком трьох кіл дістався до топ-трійки.

На цьому голландець не зупинився і зміг врешті решт посунути Сайнса та партнера по команді Переса. Для Ферстаппена це вже дев'ята перемога в сезоні.

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Його основний конкурент Шарль Леклер з Феррарі опинився лише на шостому місці. При цьому монегаск пропустив вперед в особистому заліку й іншого пілота Ред Булл Серхіо Переса, який став другим на Гран-Прі Бельгії.

Також на трасі сталась "зіркова" аварія. Колишній чемпіон Формули-1 Фернандо Алонсо зіткнувся з багаторазовим чемпіоном Льюїсом Хемілтоном, через що британець вилетів з траси. А ось Алонсо завершив гонку п'ятим.

Результати Гран-Прі Бельгії:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Серхіо Перес (Ред Булл) Карлос Сайнс (Феррарі) Джордж Расселл (Мерседес) Фернандо Алонсо (Альпін) Шарль Леклер (Феррарі) Естебан Окон (Альпін) Себастьян Феттель (Астон Мартін) П'єр Гаслі (Альфа Таурі) Александр Албон (Вільямс)

Відрив Ферстаппена від Переса складає 93 очки. Леклер же відстає від голландця майже на сотню балів. Наступний етап Формули-1 пройде за тиждень у Нідерландах. Всього до кінця сезону на спортсменів чекає 8 гонок.

ТОП-10 особистого заліку пілотів: