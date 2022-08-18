Перегони Формула-1 одними з перших зі світу спорту почали вводити санкції проти росії за її напад на Україну. Боси серії виключили з календаря 2022 року Гран-Прі сочі.

До теми Формула-1 розірвала контракт на проведення гран-прі росії

Крім того, був анульований контракт із Гран-Прі санкт-петербурга, який мав проводитись з 2023 по 2025 роки. Очікувалось, що такий бан буде діяти лише на цей сезон. Однак керівник Формули-1 пообіцяв більше не повертати етапи у країну-окупанта.

Певні цінності не підлягають обговоренню. Ми беремо участь у перегонах у Саудівській Аравії та Катарі, так. Ми віримо в силу нашого спорту як двигуна змін. Росіяни платять шалені гроші, але є речі, які не обговорюються. Ми більше не матимемо з ними справу. Там більше не буде перегонів,

— пояснив Стефано Доменікалі.

Послали росіян слідом за воєнним кораблем не тільки боси перегонів, але і американська компанія Хаас. Команда розірвала контракт з гонщиком Микитою Мазєпіним, а також припинила співпрацю з російською компанією-спонсором, яка належить батьку спортсмена.

Сезон-2022

У нинішньому сезоні присутня рекордна кількість Гран-Прі – 22 штуки. При цьому були скасовані етапи не лише в росії, але і Катарі, який готується до проведення футбольного ЧС-2022.

Після 13-ти етапів у особистому заліку впевнено лідирує чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен. Нідерландець з 258 балами суттєво випереджає Шарля Леклера (178) та Серхіо Переса (173).

Довідка. Гран-Прі росії проводився в сочі 8 разів – з 2014 по 2021 роки. За цей час перегони п'ять разів вигравав Льюїс Хемільтон, двічі – Валттері Боттас, а також одного разу – Ніко Росберг.