Макрон заступився за творця церемонії відкриття Олімпіади: йому погрожували вбивством

Президент Франції, де цьогоріч пройде Олімпіада, Еммануель Макрон заступився за хореографа, який займався церемонією відкриття Олімпійських ігор. Він також похвалив його.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "обурений" кіберзнущанням над Томасом Джоллі. Він також сказав, що французи пишаються церемонією відкриття.

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Хореографу погрожували вбивством

Французький президент пояснив, що "сміливе мистецтво" зробило щасливими багатьох французів.

Франція продемонструвала свою зухвалість з притаманною їй мистецькою свободою,

– зазначив лідер держави.

Мер Парижа Анн Ідальго також підтримав Джоллі. За його словами, для Парижа було гордістю і честю мати можливість розраховувати на його талант, який звеличував це місто і розповідав світові, ким є французи.

Раніше стало відомо, що хореограф подав заяву в поліцію через те, що йому погрожували вбивством, публічно ображали і зводили проти нього наклеп. Він також заявив, що у мережі критикують його сексуальну орієнтацію, а також там поширювали помилкові припущення про його ізраїльське походження.

Цей випадок будуть розслідувати.

Церемонія відкриття отримала схвальні відгуки, однак сцена, яка нагадала Таємну вечерю, викликала лють католицької церкви, та ультраправих політиків у Франції.

Джоллі пояснив, що сцена повинна була зображати язичницьке свято, пов'язане з богами Олімпу, а не картину Леонардо да Вінчі "Таємна вечеря" з Ісусом Христом і його апостолами.

Організатори також перепросили та зазначили, що не хотіли образити жодну релігійну групу.