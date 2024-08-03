Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "возмущен" кибериздевательством над Томасом Джолли. Он также сказал, что французы гордятся церемонией открытия.

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Хореографу угрожали убийством

Французский президент объяснил, что "смелое искусство" сделало счастливыми многих французов.

Франция продемонстрировала свою дерзость с присущей ей художественной свободой,

– отметил лидер государства.

Мэр Парижа Анн Идальго также поддержал Джолли. По его словам, для Парижа было гордостью и честью иметь возможность рассчитывать на его талант, который превозносил этот город и рассказывал миру, кем являются французы.

Ранее стало известно, что хореограф подал заявление в полицию из-за того, что ему угрожали убийством, публично оскорбляли и возводили против него клевету. Он также заявил, что в сети критикуют его сексуальную ориентацию, а также там распространяли ложные предположения о его израильском происхождении.

Этот случай будут расследовать.

Церемония открытия получила положительные отзывы, однако сцена, которая напомнила Тайную вечерю, вызвала ярость католической церкви, и ультраправых политиков во Франции.

Джолли объяснил, что сцена должна была изображать языческий праздник, связанный с богами Олимпа, а не картину Леонардо да Винчи "Тайная вечеря" с Иисусом Христом и его апостолами.

Организаторы также извинились и отметили, что не хотели обидеть ни одну религиозную группу.