В суботу, 25 листопада, луганська Зоря проведе свій четвертий матч групової стадії Ліги конференцій 2023-2024. Суперником луганської команди стане Маккабі Тель-Авів, пише 24 канал. Початок – о 17:30 за київським часом.

До теми УЄФА змінив час початку багатостраждального матчу Ліги конференцій Маккабі – Зоря

Війна в Ізраїлі

Ця гра мала б відбутися в Ізраїлі ще наприкінці жовтня. Втім через загострення війни проти палестинського угрупування ХАМАС всі матчі ізраїльських команд було перенесено.

Зрештою УЄФА поставив номінально домашню гру Маккабі проти Зорі на перші ж вихідні після міжнародної паузи. Тому "біло-чорні" перенесли свій матч чемпіонату проти Колоса на весну.

Кепські справи Зорі

Зустріч відбудеться у сербському місті Бачка-Топола. Тим часом, команди вже встигли зіграти номінально домашню для українського клубу зустріч і її впевнено виграв Маккабі (3:1).

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Це дозволило команді Роббі Кіна випередити луганців у турнірній таблиці та посісти друге місце. Поразка у звітному матчі по суті закриє перед Зорею шлях у плей-офф Ліги конференцій.

Після невдачі у Любліні луганці вдруге цього сезону залишились без тренера. Ще в серпні у відставку подав Ненад Лалатович, а тепер аналогічну дію зробив Валерій Кривенцов. До зимової перерви командою керуватиме спортивний директор Юрій Коваль.

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Букмекери вважають тель-авівський клуб фаворитом і цієї зустрічі. На перемогу Маккабі можна поставити за 1,70, тоді як на Зорю – аж за 5,10. Нічия ж оцінюється у 4,10.

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При цьому експерти очікують на результативну гру. На "тотал більше 2,5" можна поставити за 1,78, тоді як на ТМ – за 2,17. Якщо ви вірите, що обидві команди заб'ють, то ваш коефіцієнт 1,76.