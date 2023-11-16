Влітку луганська Зоря змінила тренера. Бронзовий призер УПЛ призначив сербського спеціаліста Ненада Лалатовича замість Патріка ван Леувена, який пішов у Шахтар.

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Втім серб протримався у команді менше двох місяців. Наприкінці серпня через невдалі результати Лалатович оголосив про відхід із Зорі. Ненаду знадобилось майже три місяці, щоб знайти роботу.

Лалатович підписав контракт із клубом з Батьківщини Спартаком із Суботіци, який розрахований до кінця сезону 2023-2024. Цікаво, що на тренерській позиції Ненад змінить росіянина Алєксандра Кєржакова, якого звільнили через невдалі результати.

Бути тренером Спартака – велика честь. Це великий клуб, у мене було відчуття, що одного разу я стану його тренером. Домовилися за дві хвилини, я в курсі ситуації, особливих умов не ставив. Я знаю, чого від мене чекають. Це буде непросто, але в нас хороша команда. Спартак як клуб заслуговує на місце у топ-8. Все збіглося з моїми амбіціями, тому я і прийшов сюди. Хоча в мене була пропозиція з Кіпру, ще два клуби з Суперліги цікавилися мною, але я відмовився, тому що амбіції цих команд не відповідали моїм амбіціям,

– заявив Лалатович.

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Після 14-ти турів чемпіонату Сербії Спартак посідає 11 місце, набравши 16 очок. Найкращими сезонами в історії клубу були 2009-2010 та 2017-2018, коли Спартак став четвертим.

Нагадаємо, що Лалатович за часів гравця виступав за Шахтар, відігравши 14 матчів з 2003 по 2005 років. На чолі Зорі Ненад провів лише шість матчів – одна перемога, дві нічиї та три поразки.