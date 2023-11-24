В субботу, 25 ноября, луганская Заря проведет свой четвертый матч групповой стадии Лиги конференций 2023-2024. Соперником луганской команды станет Маккаби Тель-Авив, пишет 24 канал. Начало – в 17:30 по киевскому времени.

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Война в Израиле

Эта игра должна была состояться в Израиле еще в конце октября. Впрочем, из-за обострения войны против палестинской группировки ХАМАС все матчи израильских команд были перенесены.

В конце концов УЕФА поставил номинально домашнюю игру Маккаби против Зари на первые выходные после международной паузы. Потому "бело-черные" перенесли свой матч чемпионата против Колоса на весну.

Плохие дела Зари

Встреча состоится в сербском городе Бачка-Топола. Тем временем команды уже успели сыграть номинально домашнюю для украинского клуба встречу и ее уверенно выиграл Маккаби (3:1).

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Это позволило команде Робби Кина опередить луганчан в турнирной таблице и занять второе место. Поражение в отчетном матче по существу закроет перед Зарей путь в плей-офф Лиги конференций.

После неудачи в Люблине луганчане во второй раз в этом сезоне остались без тренера. Еще в августе в отставку подал Ненад Лалатович, а теперь аналогичное действие оказал Валерий Кривенцов. До зимнего перерыва командой будет руководить спортивный директор Юрий Коваль.

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Букмекеры считают тельавовский клуб фаворитом и этой встречи. На победу Маккаби можно поставить за 1,70, тогда как на Зорю – за 5,10. Ничья же оценивается в 4,10.

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При этом эксперты ожидают результативную игру. На тотал больше 2,5 можно поставить за 1,78, тогда как на ТМ - за 2,17. Если вы верите, что обе команды забьют, то ваш коэффициент 1,76.