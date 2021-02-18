Маккабі – Шахтар: онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

У четвер, 18 лютого, Шахтар зіграє перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи. На виїзді "гірники" поміряються силами з Маккабі (Тель-Авів). Онлайн-трансляція на сайті Спорт 24.

Для Шахтаря це буде лише другий офіційний матч у 2021 році. Розпочали вони ж матчем проти Колоса в УПЛ. І не змогли обіграти суперника – матч закінчився внічию 0:0.

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Натомість в Ізраїлі чемпіонат тривав. І Маккабі за цей час зіграв аж вісім матчів. І виграв сім з них, ще один раз зігравши внічию.

Матч-відповідь між цими командами відбудеться 25 лютого в Києві на НСК "Олімпійський". Продаж квитків на цей матч вже розпочато.

Стартові склади на матч