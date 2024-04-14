Повернення легенди: МакГрегор вперше за три роки проведе бій в октагоні
14 квітня 2024, 15:02Читать новость на русском
Джерело:UFC
Колишній чемпіон UFC Конор МакГрегор відновлює професійну кар'єру. Скандальний боєць проведе поєдинок наприкінці червня 2024 року.
Популярний ірландський боєць Конор МакГрегор проведе бій проти американця Майкла Чендлера. UFC офіційно анонсувало поєдинок легендарного спортсмена.
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Де та коли відбудеться бій МакГрегора
Свій перший бій після відновлення кар'єри МакГрегор проведе у ніч з 29 на 30 червня. Шоу відбудеться в Лас-Вегасі (США) в рамках Міжнародного бійцівського тижня на турнірі UFC 303. Бійці проведуть п'ятираундовий бій в ліміті ваги до 77 кілограмів.
МакГрегор битиметься з Чендлером / фото UFC
Що відомо про МакГрегора та Чендлера
- Нагадаємо, що Конор МакГрегор не виходив в октагон з липня 2021 року. Тоді у поєдинку проти Дастіна Пор'є ірландець достроково програв, отримавши моторошну травму – перелом ноги.
- МакГрегор був чемпіоном UFC у легкій та напівлегкій вазі. Ірландець на прізвисько "Сумно відомий" полюбляє робити скандальні заяви та ображати суперників, таким чином підігріваючи інтерес до бою.
- Майкл Чендлер тричі ставав чемпіоном Bellator у легкій ваговій категорії. У 2020 році підписав контракт з UFC.
- Американець востаннє бився в листопаді 2022 року. Тоді Чендлер програв задушенням Дастіну Пор'є.