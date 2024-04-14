Повернення легенди: МакГрегор вперше за три роки проведе бій в октагоні

Колишній чемпіон UFC Конор МакГрегор відновлює професійну кар'єру. Скандальний боєць проведе поєдинок наприкінці червня 2024 року.

Популярний ірландський боєць Конор МакГрегор проведе бій проти американця Майкла Чендлера. UFC офіційно анонсувало поєдинок легендарного спортсмена.

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Де та коли відбудеться бій МакГрегора

Свій перший бій після відновлення кар'єри МакГрегор проведе у ніч з 29 на 30 червня. Шоу відбудеться в Лас-Вегасі (США) в рамках Міжнародного бійцівського тижня на турнірі UFC 303. Бійці проведуть п'ятираундовий бій в ліміті ваги до 77 кілограмів.

МакГрегор битиметься з Чендлером / фото UFC

Що відомо про МакГрегора та Чендлера