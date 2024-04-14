Популярный ирландский боец Конор МакГрегор проведет бой против американца Майкла Чендлера. UFC официально анонсировало поединок легендарного спортсмена.

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Где и когда состоится бой МакГрегора

Свой первый бой после возобновления карьеры МакГрегор проведет в ночь с 29 на 30 июня. Шоу состоится в Лас-Вегасе (США) в рамках Международной бойцовской недели на турнире UFC 303. Бойцы проведут пятираундовый бой в лимите веса до 77 килограммов.

МакГрегор будет драться с Чендлером / фото UFC

Что известно о МакГрегоре и Чендлере