Конор МакГрегор – Дастін Пор'є 3: де дивитися бій UFC

У ніч на неділю, 11 липня, пройде UFC 264, де в головному бою Конор МакГрегор втретє поб'ється проти Дастіна Пор'є. Поєдинок розрахований на п'ять раундів по п'ять хвилин.

Основний кард UFC 264 стартує о 5:00 за київським часом, а поєдинок МакГрегора і Пор'є розпочнеться о 7:30 – 8:00.

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Конор МакГрегор – Дастін Пор'є: де дивитися

Правами на показ боїв UFC в Україні володіє канал Setanta. Саме він і проведе трансляцію цього бою.

Канал Setanta доступний для перегляду онлайн. Вони запустили власний медіаплеєр, тому трансляцію каналу можна дивитися в них на сайті. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячний абонемент обійдеться в 3 долари. також можна обрати абонемент на 6 місяців (16 доларів) та 12 місяців (30 доларів).

Дивитися онлайн канал Setanta та бої UFC можна на сервісі Megogo. Трансляції доступні у передплаті "Максимальна" за 197 гривень на місяць. Туди входять 320 каналів, а також підбірки популярних фільмів та серіалів.

Конор МакГрегор – Дастін Пор'є: перед боєм