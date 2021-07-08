Конор МакГрегор – Дастін Пор'є 3: де дивитися бій UFC

8 липня 2021 , 20:50
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Джерело:

24 канал

У ніч на неділю, 11 липня, пройде UFC 264, де в головному бою Конор МакГрегор втретє поб'ється проти Дастіна Пор'є. Поєдинок розрахований на п'ять раундів по п'ять хвилин.

Основний кард UFC 264 стартує о 5:00 за київським часом, а поєдинок МакГрегора і Пор'є розпочнеться о 7:30 – 8:00.

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Конор МакГрегор – Дастін Пор'є: де дивитися

Правами на показ боїв UFC в Україні володіє канал Setanta. Саме він і проведе трансляцію цього бою. 

Канал Setanta доступний для перегляду онлайн. Вони запустили власний медіаплеєр, тому трансляцію каналу можна дивитися в них на сайті. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячний абонемент обійдеться в 3 долари. також можна обрати абонемент на 6 місяців (16 доларів) та 12 місяців (30 доларів).

Дивитися онлайн канал Setanta та бої UFC можна на сервісі Megogo. Трансляції доступні у передплаті "Максимальна" за 197 гривень на місяць. Туди входять 320 каналів, а також підбірки популярних фільмів та серіалів.

Конор МакГрегор – Дастін Пор'є: перед боєм

  • Для бійців цей бій стане третім. Перший пройшов восени 2014-го на UFC 178 і завершився перемогою 32-річного МакГрегора. Реванш відбувся в січні 2021-го на турнірі UFC 257, тоді 32-річний Пор'є виявився сильнішим за суперника.
  • На рахунку МакГрегора в ММА 22 перемоги і п'ять поразок. У Пор'є – 27 перемог, шість поразок і одна нічия.
Автор: Юрій Семенюк