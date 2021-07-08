Основний кард UFC 264 стартує о 5:00 за київським часом, а поєдинок МакГрегора і Пор'є розпочнеться о 7:30 – 8:00.
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Конор МакГрегор – Дастін Пор'є: де дивитися
Правами на показ боїв UFC в Україні володіє канал Setanta. Саме він і проведе трансляцію цього бою.
Канал Setanta доступний для перегляду онлайн. Вони запустили власний медіаплеєр, тому трансляцію каналу можна дивитися в них на сайті. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячний абонемент обійдеться в 3 долари. також можна обрати абонемент на 6 місяців (16 доларів) та 12 місяців (30 доларів).
Дивитися онлайн канал Setanta та бої UFC можна на сервісі Megogo. Трансляції доступні у передплаті "Максимальна" за 197 гривень на місяць. Туди входять 320 каналів, а також підбірки популярних фільмів та серіалів.
Конор МакГрегор – Дастін Пор'є: перед боєм
- Для бійців цей бій стане третім. Перший пройшов восени 2014-го на UFC 178 і завершився перемогою 32-річного МакГрегора. Реванш відбувся в січні 2021-го на турнірі UFC 257, тоді 32-річний Пор'є виявився сильнішим за суперника.
- На рахунку МакГрегора в ММА 22 перемоги і п'ять поразок. У Пор'є – 27 перемог, шість поразок і одна нічия.