Основной кард UFC 264 стартует в 5:00 по киевскому времени, а поединок МакГрегора и Порье начнется в 7:30 – 8: 00.
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Конор МакГрегор – Дастин Порье: где смотреть
Правами на показ боев UFC в Украине обладает канал Setanta. Именно он и проведет трансляцию этого боя.
Канал Setanta доступен для просмотра онлайн. Они запустили собственный медиаплеер, поэтому трансляцию канала можно смотреть в них на сайте. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячный абонемент обойдется в 3 доллара. Также можно выбрать абонемент на 6 месяцев (16 долларов) и 12 месяцев (30 долларов).
Смотреть онлайн канал Setanta и бои UFC можно на сервисе Megogo. Трансляции доступны в подписке "Максимальная" за 197 гривен в месяц. Туда входят 320 каналов, а также подборки популярных фильмов и сериалов.
Конор МакГрегор – Дастин Порье: перед боем
- Для бойцов этот бой станет третьим. Первый прошел осенью 2014-го на UFC 178 и завершился победой 32-летнего МакГрегора. Реванш состоялся в январе 2021-го на турнире UFC 257, тогда 32-летний Порье оказался сильнее соперника.
- На счету МакГрегора в ММА 22 победы и пять поражений. У Порье – 27 побед, шесть поражений и одна ничья.