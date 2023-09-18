Перша в історії України: Магучіх встановила унікальний рекорд на Діамантовій лізі
Ярослава Магучіх провела феноменальний у спортивному плані 2023 рік. Вишенькою на торті стала перемога у Суперфіналі Діамантової ліги.
На підсумкових змаганнях найпрестижнішого комерційного турніру з легкої атлетики в американському Юджині українська чемпіонка встановила рекорд сезону. Це дозволило їй стати тріумфаторкою в Суперфіналі Дімантової ліги, пише 24 Канал.
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Нікому раніше такого не вдавалося
Ця перемога стала другою поспіль для Ярослави на підсумковому турнірі. Таким чином, Магучіх стала першою дворазовою переможницею Діамантової ліги з України.
До цього переможцями престижного турніру серед наших земляків ставали: Ольга Саладуха у потрійному стрибку у 2011 році, а також Богдан Бондаренко та Андрій Проценко у стрибках у висоту у 2011 та 2019 році відповідно. Але жоден з них не зміг повторити свій успіх вдруге.
Цим результатом Ярослава свій сезон зробила просто феноменальним. Вона виграла всі три міжнародні турніри у 2023 році: чемпіонат Європи у приміщенні, чемпіонат світу з легкої атлетики та Діамантову лігу.Довідка. На турнірі в Юджині українка двічі підкорила висоту 2 метри, що довело сумарну кількість успішних таких спроб до 43. Це наблизило її до 8 сходинки серед найкращих стрибунок в історії за кількістю стрибків на 2 метри й більше.