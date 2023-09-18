Перша в історії України: Магучіх встановила унікальний рекорд на Діамантовій лізі

Ярослава Магучіх провела феноменальний у спортивному плані 2023 рік. Вишенькою на торті стала перемога у Суперфіналі Діамантової ліги.

На підсумкових змаганнях найпрестижнішого комерційного турніру з легкої атлетики в американському Юджині українська чемпіонка встановила рекорд сезону. Це дозволило їй стати тріумфаторкою в Суперфіналі Дімантової ліги, пише 24 Канал.

Читайте також Космічний рівень: Дюплантіс знову переписав історію легкої атлетики – емоційне відео

Нікому раніше такого не вдавалося

Ця перемога стала другою поспіль для Ярослави на підсумковому турнірі. Таким чином, Магучіх стала першою дворазовою переможницею Діамантової ліги з України.

До цього переможцями престижного турніру серед наших земляків ставали: Ольга Саладуха у потрійному стрибку у 2011 році, а також Богдан Бондаренко та Андрій Проценко у стрибках у висоту у 2011 та 2019 році відповідно. Але жоден з них не зміг повторити свій успіх вдруге.

Цим результатом Ярослава свій сезон зробила просто феноменальним. Вона виграла всі три міжнародні турніри у 2023 році: чемпіонат Європи у приміщенні, чемпіонат світу з легкої атлетики та Діамантову лігу.