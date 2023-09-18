На підсумкових змаганнях Діамантової ліги шведському чемпіону знадобилося всього три спроби, щоб стати переможцем змагання. Дюплантіс перестрибнув планку 5.62, 5.82 та 6.02 метри, остання висота срібному призеру вже не підкорилася, пише 24 Канал.

Читайте також Із рекордом сезону: Ярослава Магучіх виграла фінал Діамантової ліги зі стрибків у висоту

Тотальне домінування Дюплантіса

Після того, як стало зрозуміло, що швед став чемпіоном, він замовив планку 6.23 метри, яку до цього нікому в історії не вдавалося перестрибнути. Дюплантіс підкорив її з першої спроби, після чого побіг обійматися з братами, які були поруч.

Спортсмен після встановлення рекорду дав коментар SVT Sport, у якому розповів про свої перші емоції та роль родини у своєму виступі:

Зараз, чесно кажучи, думок не так багато, у мене просто хаос у мозку. Це важко пояснити, але це чудове відчуття. Тут була майже вся моя родина, тому мені нема на що скаржитися. Кожного разу, коли я встановлюю світовий рекорд, це відчувається по-новому. Цього разу це дуже особливий момент, тому що тут мої два брати, і вони є великою причиною того, чому я сьогодні тут і так добре стрибаю.

Зазначимо, що до 2020 року світовий рекорд у стрибках з жердиною на відкритому повітрі належав Сергію Бубці (6.14 метра), якого підозрюють у співпраці з окупантами.

Варто знати. 23-річному шведу належать 7 найвищих стрибків із жердиною в історії. Окрім нього 6.16 метрів підкорялися тільки Рено Лавіллені.

Дивіться відео з рекордним стрибком Армана Дюплантіса