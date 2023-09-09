На шляху до історичного визнання: Магучіх вийшла на 9 місце у престижному рейтингу

У Брюсселі відбувся останній етап Діамантової ліги. На ньому визначилися всі учасники, які візьмуть участь у Суперфіналі сезону-2023.

Ярослава Магучіх здобула на ньому перемогу. Українська чемпіонка світу підкорила планку в 2 метри, що допомогло їй піднятися у рейтингу найкращих легкоатлеток в історії.

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Єдина в топ-10, хто продовжує професійну кар'єру

Для Ярослави цей стрибок став 41-м на 2 й більше метри. За цим показником Магучіх вийшла на дев’яте місце в історії. Вона перегнала Адріан Фрідріх із Німеччини, у якої було 40 таких вдалих спроб.

Українка 5 разів підкорила цю висоту протягом літнього сезону-2023. Вона першою в сезоні взяла планку 2,00 метри на відкритому повітрі у Найробі, що дозволило їй увійти в топ-10. Пізніше Ярослава виграла чемпіонат світу з легкої атлетики у Будапешті з результатом 2,01 метри, здобула перемоги підкоривши 2,02 та 2,00 метри на етапах Діамантової ліги у Сямені та Будапешті відповідно.

Стрибок же у Брюсселі вивів Магучіх на "чисте" дев'яте місце та наблизив її на відстань 3 вдалих спроб до восьмої сходинки, яку посідає росіянка Єлена Слєсаренко

10 найкращих стрибунок в історії за кількістю стрибків на 2 метри й більше

Стефка Костадінова (Болгарія) – 195 Бланка Влашич (Хорватія) – 166 Марія Ласіцкене (Росія) – 95 Кайса Бергквіст (Швеція) – 70 Гайке Генкель (Німеччина) – 64 Анна Чічерова (Росія) – 62 Інга Бабакова (Україна) – 55 Єлена Слєсаренко (Росія) – 44 Ярослава Магучіх (Україна) – 41 Аріан Фрідріх (Німеччина) – 40

. У рейтингу найкращих спортсменок за кількістю стрибків з показником понад 2 метри Магучіх залишається єдиною легкоатлеткою, яка продовжує міжнародну кар’єру.

Дивіться відео з переможного виступу Ярослави Магучіх на змаганнях у Брюсселі

. Наступними змаганнями для Магучіх стане Суперфінал Діамантової ліги сезону-2023. Він відбудеться 16-17 вересня в американському Юджині. Там українка буде захищати свій чемпіонський титул, який здобула у 2022 році, підкоривши висоту 2.03 метри.