Магучіх і Рижикова – найкращі легкоатлетки місяця в Україні

Відразу дві спортсменки стали найкращими легкоатлетками місяця. У липні знову рівних не було Ярославі Магучіх та Анні Рижиковій.

Не змогли визначити найкращу

Вже другий місяць поспіль в Україні не можуть визначити одного переможця у категорії: "Найкраща легкоатлетка". Запеклу боротьбу за це звання знову вели стрибунка у висоту Ярослава Магучіх та бігунка Анна Рижикова.

Оце так Українка Ярослава Магучіх очолила світовий рейтинг зі стрибків у висоту

У липні спортсменки знову набрали однакову кількість очок та розділили першу сходинку. А от серед чоловіків було визначено переможця. Ним став Андрій Ткачук. Легкоатлет показав другий результат у світі за всю історію 48-годинного бігу й перший у змаганнях на шосе (435.446 кілометрів).

Досягнення Магучіх та Рижикової у липні

У голосуванні брали участь представники ЗМІ, рада ФЛАУ та фанати.

У другий місяць літа 19-річна Магучіх стала переможницею Діамантової ліги у Стокгольмі (Швеція). Українка підкорила планку на висоті 2.03 метра. Також Ярославі не було рівних на чемпіонаті Європи серед молоді в Естонії. Магучіх завершила виступ із результатом 2 метри, випередивши шведку Маю Нільссон та словенку Лію Апостоловскі.

Рижикова ж стала авторкою національного рекорду з бігу на 400 метрів із бар'єрами та стала третьою на тій й же тріумфальній для українок Діамантовій лізі у Стокгольмі. Її час склав 52.96 секунди. На Діамантовій лізі в Осло Анна підійнялась вже на другу сходинку п'єдесталу з результатом 54.15.