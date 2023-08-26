Бронзова призерка Олімпійських ігор-2008 у Пекіні 25 серпня народила дівчинку. Про це Ольга Саладуха повідомила вже наступного дня (26 серпня) у своїх соцмережах, де прихильники та багато українських спортсменів вже привітати щасливу матусю із поповнення у її родині.
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Поповнення у спортивній родині
Ольга виклала ручку донечки, де написана стать, дата, вага та зріст при народженні. Колишня легкоатлетка, а нині депутатка мило звернулась до доньки, додавши дату народження малечі.
Ласкаво просимо в цей прекрасний світ. 25.08.2023,
– підписала пост Саладуха.
Саладуха вдруге стала мамою / Фото з інстаграму Ольги
Також Саладуха виклала ще одну світлину, де вона ще при надії взяла участь у красивій фотосесії.
Саладуха народила дівчинку / Фото з інстаграму Ольги
Нагадаємо, що Саладуха у щасливому шлюбі із багаторазовий призер України з велоспорту Денисом Костюк вже виховують дочку Діану, яка теж пішла по стопах мами. Старша донька Ольги займається легкою атлетикою.