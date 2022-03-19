Нова перемога України на спортивному фронті

20-річна уродженка Дніпра змогла підійняти український прапор вище інших та привернути ще більшу увагу до війни в її рідній Україні. Ярослава Магучіх змогла підкорити планку на висоті 2.02 метри, повідомляє 24 канал.

До теми Ярослава Магучіх стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту в приміщенні

Цього результату вистачило для того, щоб тріумфувати у Белграді. Її найбільшою конкуренткою була австралійка Елеанора Паттерсон, яка взяла висоту 2 метри, а "бронзу" здобула казашка Надія Дубовіцька (1.98).

Ярослава Магучіх – чемпіонка світу.



Магучіх – чемпіонка світу / Фото з твітеру World Athletics

Після вдалого стрибка Ярослава звернулась до своєї тренерки. Після чого взяла синьо-жовтий стяг із яким пробіглась у секторі. Магучіх була дуже щаслива перемозі.

Їй та її наставниці Тетяні Степановій вдалось дотримати обіцянку. Перед стартом українки зазначали, що зроблять усе можливе, щоб у Сербії пролунав український гімн. Це в них чудово вийшло.

Інша українка Ірина Геращенко фінішувала 5-ю у стрибках у висоту.

Переможний стрибок Магучіх: дивіться відео